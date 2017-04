Togo: Contre la "monarchie" Gnassingbé au pays

Au Togo, la commission chargée de mener les réformes institutionnelles et constitutionnelles évolue dans ses travaux. Selon le quotidien privé "Liberté", les membres de cette commission de réflexion souhaiteraient faire passer le mandat présidentiel du quinquennat au septennat. Et si cette option était adoptée, Faure Gnassingbé pourrait briguer à nouveau deux septennats. Tikpi Salifou Atchadam, Président du PNP, Parti National Panafricain, appelle à la mobilisation des Togolais. Tikpi Salifou Atchadam était de passage en Allemagne. Vous pouvez l'écouter au micro d'Eric Topona en cliquant sur le lien ou l'image.

