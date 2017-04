Cote d'Ivoire: Filière cacao - Plus de 13 milliards de Fcfa réalisés par la Coop-ca Yawoubé

Selon le cofondateur et exécutif en chef du cabinet Espartners, Eric Kacou, sur 4212 entreprises dans 10 villes… Plus »

En termes d'investissement, la Coop-ca Yawoubé revendique la construction d'un bâtiment de trois classes destiné au collège moderne d'Aniassué. Et ce, en plus des séances de vaccination et de formation à l'endroit des producteurs. Le résultat net de l'exercice écoulé se chiffre à 32 875 321 Fcfa.

Cette structure agricole créée en avril 2006 et déclarée meilleure société coopérative de Côte d'Ivoire en 2016 a, en effet, fait le bilan de la précédente campagne le 26 avril, à Aniassué. Pour la campagne écoulée, elle a commercialisé 11 837,734 tonnes de cacao et 398,643 tonnes de café.

