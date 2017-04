Burkina Faso: Meeting du 29 avril du CFOP - Le Comité d'organisation satisfait du travail de mobilisation

Le comité d'organisation du meeting du Chef de file de l'opposition politique a animé une conférence de presse, le jeudi 27 avril 2017 à Ouagadougou. A l'occasion, les organisateurs de l'évènement ont rassuré leurs militants que les conditions sont réunies pour la réussite de l'évènement prévu pour demain 29 avril.

Le Chef de file de l'opposition politique (CFOP) est prêt pour son meeting du 29 avril 2017 sur la situation nationale. Les responsables du Comité d'organisation (CO) de l'évènement l'ont déclaré hier, au cours d'une conférence de presse, dans la capitale burkinabè. Pour le président du CO, Léonce Zagré, le travail de mobilisation fait sur le terrain et la stratégie de communication ont porté leurs fruits. « Les échos qui nous parviennent sont très positifs. Les citoyens se mobilisent dans tous les secteurs de Ouagadougou et au-delà, pour participer massivement au meeting », s'est-il réjoui. Des artistes, a poursuivi M. Zagré, ont décidé volontairement d'accompagner le CFOP dans sa lutte et les membres des organisations de la société civile ont déjà confirmé leurs participations. Le comité d'organisation a par ailleurs rassuré que des dispositions sécuritaires sont prises pour une réussite du meeting. « Tous ceux qui veulent prendre part au meeting sont priés de se rendre à la Maison du peuple à partir de 13 heures afin de se procurer les places de leurs choix (meeting prévu pour 15h). Aussi, ils doivent se soumettre aux contrôles des forces de l'ordre avant l'accès au lieu indiqué », a annoncé le député Léonce Zagré. Il a toutefois soutenu qu'il est interdit à tout participant de posséder une arme de quelque nature que ce soit (arme à feu, couteau, flèches, ciseaux, lances, cailloux, pointes, etc.) «Toute personne qui se livrerait à des provocations, à des casses, ou qui tenterait de semer le désordre, sera maîtrisée par le service de sécurité à ses dépens », a prévenu le président du comité d'organisation.

Répondant à une question des journalistes, relative à une certaine opinion qui pense que cette activité vise la déstabilisation du pays, M. Zagré a été on ne peut plus clair. « Ceux qui voient en ce meeting une manœuvre de déstabilisation ont peut-être des stratégies en terme de meeting pour déstabiliser un pays. Si c'est le cas, qu'ils nous les partagent. Sinon, nous n'avons pas cette intention. A moins que eux-mêmes ne soient à la manœuvre pour une déstabilisation », s'est-il insurgé. Puis de féliciter les OSC et les partis politiques qui animent des conférences de presse pour dénoncer le meeting. «Ces derniers ont fait un bon travail de communication pour le CFOP et c'est le lieu de les féliciter. Leurs sorties nous ont facilité la tâche et nous les encourageons à poursuivre dans ce sens», a relevé Léonce Zagré.

L'UPC invite ses militants à se mobiliser massivement

Militant(e)s et sympathisant(e)s, citoyens burkinabè,

L'Opposition politique a décidé de tenir un meeting populaire le samedi 29 avril 2017 à 15 heures à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Rassemblement de protestation contre la mauvaise gouvernance et la dégradation des conditions de vie des Burkinabè, ce meeting servira de cadre pour la présentation de la nouvelle plateforme de lutte de l'Opposition.

C'est un moment symbolique, d'autant plus que c'est le premier meeting de l'Opposition après l'élection présentielle de 2015.

L'UPC invite donc ses militant(e)s et sympathisant(e)s à participer massivement à ce meeting, pour contraindre le pouvoir en place à s'occuper réellement des problèmes qui assaillent les Burkinabè. Elle invite également l'ensemble des citoyens, de tous les bords politiques et sans distinction aucune, à se rendre à la Maison du Peuple pour prendre connaissance de la nouvelle plateforme de lutte.