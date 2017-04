Cote d'Ivoire: Commandes publiques - Une hausse de 1924 milliards Fcfa enregistrée en six ans

« Cela prouve que le business avec l'Etat intéresse de plus en plus les populations », a réagi le payeur général du Trésor. De 2011 à 2017, la commande publique est passée de 640,842 milliards Fcfa à 2562,842 milliards Fcfa dans le budget de l'Etat, a révélé le payeur général du Trésor Cissé Abdoul Kader , le jeudi 27 avril, à Abidjan Plateau. Lors de la traditionnelle rencontre thématique, recevant cette fois-ci la paierie général du Trésor et la direction du Budget de l'Etat.

Cette hausse de 1924 milliards Fcfa de la commande publique évoquée, s'accompagne d'une augmentation du nombre de fournisseur qui a également atteint 9620 en 2017 contre 4430 précédemment. « Cela prouve que le business avec l'Etat intéresse de plus en plus les populations », a réagi le payeur général du Trésor. Ajoutant que dans le budget 2017, estimé à 6501,4 milliards Fcfa, 20% de la commande publique est consacrée aux Petites et moyennes entreprises (Pme), soutenue par une réduction des délais d'exécution qui avoisine aujourd'hui les 90 jours.

En effet, intervenant sur le thème « procédure de paiement des factures des fournisseurs : Phase comptable », le conférencier a souligné que cette phase est la dernière étape du circuit d'exécution des dépenses. C'est pourquoi « le comptable doit valider la bonne dépense publique à travers des contrôles de régularité réalisés dans l'exercice de ses fonctions de payeur, il doit aussi assurer un règlement efficace de la dépense publique en recourant à des procédures et instruments adaptés dans l'exercice de ses fonction de caissier ».

Avant son intervention, le sous directeur des affaires économiques et services généraux de la direction du Budget de l'Etat, Doua Womin Marcel a présenté les agents qui animent le circuit de la dépense publique à l'échelon central. A savoir le directeur général du Budget et des Finances, les administrateurs des crédits délégués, les ordonnateurs délégués, les contrôleurs financiers, les comptables assignataires. Il a exhorté les fournisseurs a évité d'être complice des passifs.Car, est jugé passif, tout ce qui n'est pas conforme à la réglementation sur les marchés publics et n'est pas pris en charge dans la dépense publique.

Pour le représentant du président de la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), Harouna Koné, par ailleurs trésorier général de cette institution, c'est dans le cadre d'une des plus importantes missions de leur institution qui est l'appui aux entreprises que cette initiative d'informations et d'échanges s'est tenue. Surtout pour les opérateurs économiques qui soumissionnent aux appels d'offres publiques. S'adressant aux Pme et les fournisseurs il a indiqué : « Il est à espérer que cette rencontre contribuera à améliorer les performances de vos prestations et services dans le domaine de la commande publique », a-t-il affirmé.