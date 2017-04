Burkina Faso: Rentrée solennelle du Barreau - Le tout sécuritaire... facteur d'insécurité

La rentrée solennelle du Barreau du Burkina Faso a démarré sur les chapeaux de roue, hier 27 avril 2017 dans la salle de conférences de Ouaga 2000, avec cette cérémonie officielle d'ouverture présidée par le chef de l'Etat. Trois jours durant, cette entité, qui regroupe les avocats assermentés dans notre pays, déroulera le programme concocté à cette occasion et autour d'un thème d'actualité qui est : «Les libertés dans les politiques publiques de sécurité : rôle de l'avocat».

C'est devenu une tradition : chaque année nouvelle, la famille des avocats organise sa rentrée solennelle. Il s'agit assurément d'un grand cadre de retrouvailles et l'événement qui a démarré hier jeudi dans la salle de conférence de Ouaga 2000 n'a pas dérogé à la tradition. Avant le début de la cérémonie officielle de lancement, les échanges étaient bien conviviaux, en attendant le grand invité de marque qu'était le Président du Faso. Ce dernier arrivé, c'est vite parti pour un programme spécial dédié à cette rentrée solennelle. A d'abord pris la parole Me Laurence Junod-Fanget, bâtonnier de Lyon, un barreau jumelé à celui du Burkina Faso. Elle s'est tout d'abord félicitée du jumelage entre les deux Barreaux, précisant qu'il ne s'agit pas du fruit du hasard, l'amitié entre la ville de Lyon et celle de Ouagadougou étant historique. Cette intervenante au verbe haut a enfin mis en exergue le côté mission d'utilité publique de l'avocat, qui est, à l'écouter, une sentinelle de l'Etat de droit et des libertés. « Quand les avocats sont harcelés et brimés dans un pays, la société est potentiellement en danger », a été sa sentence finale.

Le Président du Barreau burkinabè, Me Mamadou Savadogo, lui, a préféré mettre les deux pieds dans le plat de résistance du thème principal, fustigeant ainsi la tentation, tant des populations que des autorités publiques, d'adopter des politiques de protection qui font peu de place, sinon aucune place, aux libertés constitutionnelles. Le tout sécuritaire étant pour ainsi dire un autre risque qui vient s'ajouter au risque d'insécurité. « Depuis quelques années, dans notre pays, des groupes d'autodéfense interpellent, jugent et exécutent eux-mêmes leurs sentences... Nous ne pouvons fermer les yeux sur cette situation », a-t-il signifié, comme pour dire ce que lui et les membres de la confrérie pensent des koglweogos.

Le mot de la fin est revenu au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a tout d'abord salué la grande famille des avocats, « ces défenseurs acharnés des droits et des libertés qui constituent un pilier important de l'Etat de droit et de la démocratie ». Il les a enfin félicités pour la pertinence du thème, qui témoigne de l'intérêt que portent l'ensemble des acteurs au renforcement et à l'ancrage des valeurs républicaines au Burkina Faso.

Communications à l'ordre du jour

Les initiatives d'auto-défense et l'Etat de droit : enjeux pour les libertés

Communicateur : Docteur Abdoul Karim Saidou, politologue à l'université Ouaga

La responsabilité de l'Etat dans l'atteinte aux droits humains sur son territoire : rôle du Barreau

Communicateur : Honorable juge Alioune Sall, agrégé de facultés de Droits, juge près la Cour de justice de la CEDEAO

Le contentieux africain des droits humains : aperçu de la jurisprudence de la CADHP

Communicateur : Docteur Daboné Zakaria

Les libertés et médias sociaux : collaboration ou incompatibilité ?

Panel sur « Le juge et la violation des libertés dans la procédure pénale »

Panelistes :

Procureur général près la Cour de Cassation du Burkina Faso

Bâtonnier Mabaye Gueye, Bâtonnier du Sénégal

Madame Somda/Medah Eugénie Constance, Directrice de la Police judiciaire de la police nationale du Burkina