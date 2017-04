Burkina Faso: Rentrée du Barreau - Les avocats s'interrogent sur leur rôle dans les politiques publiques de sécurité

L'objectif de cette rentrée solennelle du Barreau du Burkina Faso est de faire le diagnostic des politiques publiques nationales sur la sécurité et situer ainsi la place des libertés et le rôle que doit jouer l'avocat.

Selon le Bâtonnier du Burkina Faso, Me Mamadou Savadogo, la présente rentrée est un grand moment pour l'ordre des avocats en ce sens qu'elle vient renouveler l'engagement de ceux-ci à œuvrer pour une société plus juste. «Le rôle du Barreau est d'accompagner le citoyen depuis la définition de la loi jusqu'à son exécution de façon à ce que l'ensemble de ces droits soient toujours respecté», a-t-il ajouté.

Pour le chef de l'Etat, Roch Kaboré, cette rentrée du Barreau interpelle les différents acteurs sur la nécessité d'une réappropriation de leurs missions de protection et de promotion de droits fondamentaux que sont entre autres la liberté et la sécurité. A l'écouter, elle témoigne aussi de l'intérêt que porte l'ensemble des acteurs au renforcement et à l'ancrage des valeurs républicaines au Burkina Faso. «L'approfondissement de la démocratie, la consolidation de l'Etat de droit et l'amélioration de la gouvernance qui sont des aspirations fortes des peuples requièrent que les avocats soient conséquemment outillés pour une mission efficace à l'expression de la justice, facteur de progrès, de paix et de stabilité politique», a déclaré le président Roch Kaboré.

Il a tout de même indiqué que l'Avocat qui participe à l'élaboration de la jurisprudence et à assurer la protection et la promotion des droits est un acteur de choix et, se pencher tout particulièrement sur son rôle dans le contexte actuel est assurément une œuvre utile. C'est pourquoi, au regard de l'évolution constant des règles et instruments juridiques, il a exhorté l'ensemble des Avocats au renforcement continu de leurs capacités pour assumer toujours avec professionnalisme leur rôle dans la construction d'une justice de qualité. «Je reste convaincu que la qualité de vos échanges permettra donc d'obtenir des conclusions qui contribueront à favoriser l'émergence d'un système judiciaire nouveau: source d'équité et garant de la liberté et de la sécurité dans notre pays», a conclu le président Kaboré.

Au cours de cette rentrée, le thème sera déroulé sous forme de panels et de communications techniques donnés par des experts du Burkina et d'autres pays tels que le Niger, le Benin, la Côte d'ivoire et la France. Des communications qui permettront de proposer des solutions afin de promouvoir et de défendre davantage les droits et libertés.