Burkina Faso: In-Abao - Les deux fonctionnaires enlevés ont été retrouvés

«Le Gouvernement est heureux d'informer les populations que les deux compatriotes enlevés ont été retrouvés sains et saufs », affirme le communiqué. «Le Gouvernement invite les populations à vaquer à leurs occupations tout en observant, la grande vigilance et en collaborant avec les forces de sécurité, seul gage pour un Burkina Faso paisible et sûr », ajoute le document.

Dans la matinée de ce 27 avril aux environs de 10h, deux individus armés, sur une moto, ont attaqué une équipe de la direction régionale du ministère de l'Eau et de l'Assainissement à In-Abao. Le gouvernement avait aussitôt donné l'alerte, précisant que l'équipe attaquée, conduisait un véhicule bleu Toyota Hilux, immatriculé 11 AA 7431 BF et était composée de quatre personnes. « Les assaillants ont pris en otage deux personnes : un agent de la direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement et le point focal de la direction régionale de l'eau auprès de la mairie de Tin-Akoff et sont partis avec le véhicule », mentionnait le premier communiqué.

Le gouvernement avait donné des instructions aux forces de défense et de sécurité et pris contact avec les pays voisins pour retrouver les deux compatriotes enlevés.