Cameroun: Jeux de hasard - C'est toujours la ruée vers les millions

Le championnat anglais est le plus prisé par les parieurs pour sa compétitivité. Après chaque rencontre, le spectacle est tout autre devant les kiosques. Le discours se conjugue au conditionnel. « Si je savais je pariais sur Chelsea et je jouais le handicap du Real Madrid », se désole un parieur. « Voilà que mon «ticket n'est pas entré. Si le mouilleur-là ne ratait pas le penalty je serai en haut. Je changerai de stratégie », s'indigne un autre.

Steve, sans emploi depuis 2 ans rêve de s'auto employer s'il gagne des millions avec sa mise de 300 fcfa. « Je fais des combinaisons de différents championnats. J'aime bien la rubrique intitulée « plus de buts », renseigne cet autre jeune surpris en pleine « combinaison ». Certains ont même formé le club pari sportif. Il vise à partager des analyses communes afin d'augmenter les chances de gagner beaucoup d'argent. Même dans les réseaux sociaux whatsapp et facebook voire même twitter on a des groupes de pari sportif, signe que ce phénomène occupe désormais une place centrale dans le quotidien des jeunes.

Landry Pioeta, élève en classe de 1ere C ne rate pas les matchs « Quand je mise je rentre m'installer devant le petit écran ou je regarde l'évolution des scores en ligne. J'ai déjà gagné 70 mille. Cette somme m'avait aidé à acheter certains livres et document », se félicite ce jeune de 21 ans.

Ceux qui jouent ainsi pour le plaisir sont peu nombreux. C'est avant tout une histoire d'argent. Il y en a qui nourrissent le rêve de s'offrir une belle maison et surtout un grosse voiture. « Je tire 3 tickets chaque week-end en raison de 500 fcfa chacun. Il est vrai que gagner n'est pas aussi évident. C'est comme la tontine. Il faut être patient pour en bénéficier », confie un parieur sous anonymat. Devant les kiosques chaque jour, on retrouve des jeunes de tous les âges. Des élèves parfois en tenue de classe se donnent à cœur joie à cet exercice devenu une routine pour eux.

Les championnats européens ont de la côte au Cameroun et pas seulement pour le plaisir visuel. Pierre Onana, vit sa passion en validant des dizaines de tickets chaque week-end. Ce fonctionnaire en service à Yaoundé rêvait d'être footballeur mais la nature en a décidé autrement. « L'être humain n'a malheureusement pas les capacités de prédire son avenir. Aujourd'hui je suis enseignant de science de la vie et de la terre alors que je rêvais devenir footballeur. Agé de 49 ans aujourd'hui, je ressasse parfois cette passion en relevant les défis quand le Psg ou le Real jouent. Je dépense en moyenne 10 mille fcfa chaque week-end pour les paris sportifs », lance-til d'un air serein.

