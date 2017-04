Maroc: La détention provisoire au centre d'une table-ronde à Fès

La Déclaration de Yaoundé recommande de "contribuer à une réduction de l'usage excessif de la détention provisoire, y compris par la promotion des réformes juridiques et des politiques pénales sur les alternatives à l'incarcération, les interventions para-juridiques, les avocats de garde à des postes de police, et l'évaluation de la détention préventive.

La Journée africaine de la détention préventive a été adoptée par le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme (RINADH) dans la Déclaration de Yaoundé du 23 octobre 2015 suite à sa dixième conférence biannuelle tenue sur le thème "Prohibition et prévention de la torture : les succès, les défis, les opportunités et le rôle des INDH".

Et d'ajouter qu'en matière de délit, lorsque la peine maximum prévue par la loi est inférieure à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

