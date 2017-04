L'annonce, est de Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Arts et de la Culture (Minac). C'était mardi dernier à Yaoundé lors de la célébration de l'édition 2017 de la Journée internationale des sites et monuments.

Le 25 avril dernier, le Cameroun s'est joint aux autres nations du monde pour, célébrer la Journée internationale des sites et monuments. A Yaoundé l'épicentre de l'évènement qu'a accueilli le monument de la Réunification au quartier Ngoa-Ekellé, le Minac a indiqué que l'endroit choisi pour ce faire, traduit le caractère indivisible du Cameroun. Sa marche selon lui, inexorable pour le vivre ensemble.

Marquée par le thème « Patrimoine culturel de développement durable », l'occasion a été pour Narcisse Mouelle Kombi, d'appeler au respect et à la conservation des sites et monuments du pays. Et cela, non sans relever le très grand apport économique du tourisme culturel qui à l'en croire, représente 40% des revenus financiers dans le monde. « Les sites et monuments du Cameroun devraient être répertoriés pour reconstituer notre Histoire encore mal connue », a déclaré le Minac, avant d'annoncer la tenue cette année, du 1er Salon des arts patrimoniaux et archéologiques du Cameroun.

Pour une cérémonie ponctuée de diverses animations artistiques relevant de différentes grandes aires culturelles du Cameroun, l'exposé du Prof Onomo Etaba, chef du département de Tourisme et Hôtellerie de l'université de Yaoundé I, a permis au public, de mieux

appréhender des notions qui semblent pourtant usuelles aux yeux de tous. « La culture c'est la domestication de l'environnement. Aucun peuple n'a eu besoin de l'autre pour avoir une civilisation. L'Homme pour ses besoins, se sert des choses qui l'entourent. Il n' ya donc pas de standardisation pour exprimer ses émotions », dira l'universitaire au détour d'une manifestation qui avait à la loge d'honneur, Aminatou Ahidjo, la fille ainée d'Ahmadou Ahidjo, l'ancien chef d'Etat camerounais.

Vivement qu'avec la tenue annoncée du 1er Salon des arts patrimoniaux et archéologiques par le ministre des Arts et de la Culture, une plus grande connaissance de l'Histoire factuelle du Cameroun, se dégage. Ce d'autant plus que la France par son chef d'Etat, avait promis la déclassification de certaines archives y relatives.

Votre journal vous propose quelques images (envolées) de différents groupes de danses du Cameroun qui se sont produits au monument de la Réunification. On y retrouve, des airs sawa, grassfield, fang beti et ekan, et enfin soudano-sahélienne.