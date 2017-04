Cameroun: 50.000 FCfa pour participer au défilé du 1er mai à Ngaoundéré

C'est le montant réclamé aux entreprises et associations de travailleurs pour prendre part à la parade du 1er mai à Ngaoundéré.

50.000 FCfa, c'est le montant des frais de participation à la parade de la fête tu travail le 1er mai 2017 dans la région de l'Adamaoua. Ainsi en ont décidé les responsables de la délégation régionale du

Travail et de la Sécurité sociale pour l'Adamaoua.

Ladite somme est exigée aux entreprises privés et parapubliques, aux associations, Bayam-sellam, aux conducteurs de motos et de taxi. Les agences de voyages et les tradipraticiens ne sont pas en reste.

Les établissements financiers doivent verser chacune la somme de 100.000 FCFA et les industriels 200.000 FCfa.

Le tout est payable auprès des agents de la délégation régionale contre délivrance d'un reçu de fortune.

Selon le délégué régional du Travail et de la Sécurité sociale, cette somme a été arrêtée par le comité d'organisation que pilote le gouverneur de la région de l'Adamaoua. Le montant n'est pas négociable. Ceux qui ne disposent pas de la dite somme sont renvoyés par l'assistante de madame le délégué régional qui est chargée de l'encaissement, a-t-on appris auprès de certains travailleurs.

Approché par le Jour, le délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour la région de l'Adamaoua a confirmé le versement d' « une certaine somme » par les entreprises pour participer à la parade du 1er mai 2017 à Ngaoundéré

Selon elle, il s'agit d'un appui que lui apportent les entreprises et les associations désireuses de prendre part au défilé du 1er mai à Ngaoundéré. « Je suis là juste pour encaisser.

C'est une instruction du comité d'organisation que pilote le gouverneur de la région de l'Adamaoua. Il faudra aller lui demander. Nous délivrons les reçus de payement parce que certaines entreprises veulent justifier les décaissements d'argent », explique-t-elle. Selon elle, les responsables de la confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (Cstc) section de la Vina ont adhéré à cette décision.

Les sommes collectées selon le délégué régional du Mintss pour l'Adamaoua vont servir à la fabrication des billets d'invitation, le pavoisement de la place des fêtes et le cocktail pour 350 personnes.

Une posture que dénoncent certaines structures et organisations. « Nous n'avons pas été invités, ni associés à l'organisation de la 131ème édition de la fête du travail. Nous avons été écartés de l'organisation parce que nous étions contre les cotisations auprès des commerçants mais aussi le payement des participations au défilé du 1er mai », explique Alhadji Hamidou, membre de la Cstc Vina.

Argument soutenu par les leaders des syndicats de conducteurs de motos taxi de la Vina ainsi que le syndicat des exploitants de taxi. « Ils ont demandé à chaque syndicat de verser la somme de 75.000 FCfa et que ce n'était pas négociable. Nous sommes menacés aussi de retrait de nos agréments si nous ne versons pas cette somme », confie Alhadji Ibrahim, un leader de syndicat de chauffeur de taxi.

Joint au téléphone par le Jour, Kildadi Boukar, le gouverneur de la région de l'Adamaoua s'est refusé de tout commentaire sur le sujet. Il s'est contenté de dire : « je vais me renseigner parce que je ne suis pas au courant des cotisations et des payements de frais de participation au 1er mai à Ngaoundéré ». 160 entreprises et associations prendront part à la grande parade du 1er mai à Ngaoundéré à la place des fêtes de Ngaoundéré. À cela, il faut ajouter les 18 boulangeries que compte la ville de Ngaoundéré et les 35 délégations régionales installées à Ngaoundéré.