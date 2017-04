Burkina Faso: Comités de gestion des établissements scolaires - Des formateurs provinciaux et régionaux formés

Les membres du comité technique chargé de la mise en œuvre des Comités de gestion des établissements scolaires (COGES) ont procédé au recyclage des formateurs provinciaux et régionaux, les 25 et 26 avril 2017 à Ouahigouya.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation (PAAQE), des formateurs régionaux et provinciaux ont été formés.

Cinq mois après leur formation en octobre 2016, les activités ont été suspendues, entraînant la démobilisation de ces derniers qui s'étaient engagés à accompagner la réalisation des activités du projet. En vue de dynamiser le processus de mise en place des Comités de gestion des établissements scolaires (COGES) dans 136 communes des 5 régions concernées par ce projet (Est, Centre- Est, Cascades, Nord et Plateau central), une session de recyclage des formateurs provinciaux et régionaux a eu lieu, les 25 au 26 avril 2017 à Ouahigouya.

«Il s'agit d'une remise à niveau pour actualiser les connaissances et les compétences acquises lors de la formation en octobre 2016», a expliqué le consultant à la COGES, Sibiri Korbéogo.

Il a par ailleurs souhaité qu'à l'issue des deux jours, les participants soient à nouveau à mesure d'assurer à leur tour, la formation des membres de bureau COGES qui vont être mis en place ultérieurement dans le mois de mai.

«Huit modules leur ont été administrés, de sorte à ce que les bureaux COGES puissent être effectivement des organes de soutien et d'accompagnement du système éducatif dans chacun des établissements de la région», a-t-il estimé. M.Korbéogo a indiqué que les thèmes abordés par les participants sont, entre autres, la micro finance, la recherche de partenariat, le rôle et la responsabilité du COGES, la mobilisation sociale, etc. Pour mémoire, les formateurs sont issus des milieux de l'éducation, de l'administration scolaire et des ONG. Ils ont pour mission de sensibiliser et d'informer les communautés sur la mise en œuvre du projet, d'organiser les Assemblées générales (AG) de mise en place des COGES, de former les membres des bureaux COGES à leur rôle et responsabilités, d'appuyer les COGES dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d'actions scolaires.