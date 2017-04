Burkina Faso: Le CAMES décline sa vision au président du Faso

Après la délégation du CAMES, c'est au PDG de la société minière Roxgold, John Darxard que Roch Kaboré a ouvert les portes de son palais. Après un huis clos d'une vingtaine de minutes, celui-ci s'est confié à la presse : « C'est une visite de courtoisie au président du Faso pour témoigner notre reconnaissance pour les efforts et le soutien apportés à notre entreprise minière, Roxgold, depuis son installation au Burkina Faso ». Inaugurée le 7 juillet 2016 dans la commune de Bagassi où elle est implantée Roxgold, selon ses responsables, envisage une extension et la question a été abordée avec le chef de l'Etat. « Le président nous a encouragés à poursuivre dans ce sens, mais il va falloir faire d'abord réaliser les études d'impact environnemental auxquelles nous sommes attachés », a fait remarquer John Darward.

En séjour au Burkina Faso, le Secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), Pr Bertrand Mbachi, s'est rendu hier 27 avril 2017, au palais présidentiel de Kosyam. « Nous sommes venus traduire la gratitude du CAMES au président du Faso pour ses actions en faveur de l'enseignement supérieur et son soutien au CAMES », a-t-il confié aux journalistes à sa sortie d'audience. Pr Mbachi dit avoir mis à profit l'occasion de sa rencontre pour discuter avec le chef de l'Etat sur les réformes en cours pour dynamiser l'enseignement supérieur dans les universités en Afrique. « J'ai fait, au président du Faso, le bilan des activités du CAMES depuis 2011, date de mon arrivée à la tête du secrétariat général de l'institution avant de lui présenter le plan stratégique de développement devant orienter les actions dans le domaine de l'enseignement supérieur en Afrique », a fait savoir M. Mbachi. Créé en 1968, le CAMES doit fêter ses 50 ans d'existence en 2018 et à en croire l'émissaire, les préparatifs de cet anniversaire ont fait l'objet d'échanges avec Roch Marc Christian Kaboré en vue de requérir son avis et surtout ses conseils pour le succès. Un autre point important évoqué avec le locataire de Kosyam a été le programme innovant que le CAMES compte lancer en faveur des jeunes, à savoir les olympiades universelles.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu le jeudi 27 avril 2017 à Kosyam, successivement le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), Pr Bertrand Mbachi et le PDG de la société minière Roxgolg, John Darward.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.