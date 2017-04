Burkina Faso: Réhabilitation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso - 63 millions de F CFA récoltés, des promesses fermes annoncées

Le comité de pilotage du projet de réhabilitation de la cathédrale Notre- Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, a organisé une conférence de presse, le jeudi 27 avril 2017. Au cours de la rencontre, Mgr Paul Yemboado Ouédraogo, l'archevêque de la ville, a fait le point des contributions. Celles-ci s'élèvent à ce jour, à plus de 63 millions de F CFA et des promesses fermes du même ordre.

La cathédrale Notre- Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso fera bientôt peau neuve. En effet, dans le cadre du projet de réhabilitation de cet édifice, le président du comité de pilotage, Mgr Paul Yemboado Ouédraogo, l'archevêque de la ville, a animé une conférence de presse, le jeudi 27 avril 2017. Il s'est agi de partager l'initiative, de faire le point des contributions et des souscriptions, et de présenter le programme des activités à venir. Pour la rénovation de la cathédrale Notre- Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, les travaux vont porter, entre autres, sur la toiture, la peinture, la sonorisation et les installations électriques. 760 millions de F CFA sont nécessaires pour donner un autre visage à cette bâtisse vieille de 50 ans. « A la date d'aujourd'hui, nous enregistrons comme contributions effectivement parvenues, 63 221 281 F CFA. Des promesses fermes du même ordre sont annoncées, ce qui nous amènerait autour de 120 millions de F CFA », a affirmé Mgr Paul Yemboado Ouédraogo. Les contributions financières et promesses de contribution reçues à ce jour sont importantes, mais restent en-deçà du montant total nécessaire à la réalisation du projet. Car, pour commencer les travaux, a-t-il laissé entendre, il faut mobiliser au moins la moitié des 760 millions de F CFA. Des actions ont été entreprises afin de renflouer la caisse. Des pagnes estampillés « Réhabilitation cathédrale » sont vendus aux fidèles, une soirée culturelle est prévue le vendredi 26 mai à la Maison de la culture Mgr Anselme Titianma Sanon, dans le but de faire connaître beaucoup plus le projet et récolter des fonds, a annoncé l'archevêque de la circonscription ecclésiastique. Aussi, depuis le début de l'année, des calendriers, banderoles et posters publicitaires ont été confectionnés et distribués.

Par ailleurs, Mgr Paul Yemboado Ouédraogo a invité les fidèles et les hommes de bonne volonté à contribuer massivement pour la restauration de la cathédrale. Pour y contribuer, des numéros de comptes sont disponibles. On peut aussi se rendre à l'église la plus proche ou faire un transfert par la voie des réseaux téléphoniques.