Ile Maurice: Affaire Nandanee Soornack - «Je n'ai jamais traité le dossier de son projet hôtelier», dit Abu Kasenally

interview

L'ancien ministre des Terres et du Logement, Abu Kasenally, a été interrogé sur la compagnie Pride Bridge dont Nandanee Soornack était une directrice. Ce dernier affirme qu'il n'a jamais traité ce dossier. Il indique toutefois qu'il savait que c'était Rakesh Gooljaury, l'ancien bras droit de Navin Ramgoolam, qui était derrière cette compagnie.

À «l'express», vendredi, vous disiez n'avoir jamais traité le dossier de Nandanee Soornack qui avait obtenu un terrain à Belle-Mare pour un projet hôtelier. Mais, le 23 avril 2013, vous avez répondu à une question parlementaire portant sur la compagnie Pride Bridge dont Nandanee Soornack était une directrice. Donc, vous avez menti ?

Non, je n'ai pas menti. Je maintiens que je n'ai jamais traité le dossier de Nandanee Soornack. Vous serez d'accord que je ne vais pas me souvenir de toutes les questions auxquelles j'ai répondues, il y a quatre ans. (NdlR, on lit la réponse parlementaire B/195 du 23 avril 2013, portant sur le projet hôtelier de la compagnie Pride Bridge). Maintenant que vous me rafraîchissez la mémoire, je vois mieux. Les réponses que j'ai fournies sont celles qui m'ont été données par des fonctionnaires du ministère.

Vous n'avez pas fait le rapprochement entre Pride Bridge et Nandanee Soornack ?

Je savais que Rakesh Gooljaury était derrière cette compagnie. Je dois dire qu'à l'époque, je venais d'hériter du fauteuil de ministre des Terres et du Logement (NdlR, à la suite du remaniement ministériel en septembre 2008, c'est Abu Kasenally qui a succédé à Asraf Dulull).

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit par rapport au défunt projet hôtelier ?

Je me souviens que le gouvernement d'alors n'était pas en position d'acheter le terrain auprès d'une propriété qui se trouve non loin, en vue de donner l'accès au site identifié pour le projet. Et la direction de la propriété n'était pas intéressée non plus à vendre une partie de son terrain.