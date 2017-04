Ile Maurice: Shab-e-Baraat - Showkutally Soodhun s'attaque aux problèmes des cimetières

Ouf de soulagement pour Ramesh Lowtun et Dooshyant Sawuck. Accusés d'avoir obtenu un pot-de-vin de Rs 2 000 afin… Plus »

En ce qui concerne le cimetière de Curepipe, Showkutally Soodhun a demandé au représentant de faire «plus attention car celui-ci est souvent sujet à des problèmes». «Mo pa happy ditou ek Curepipe. Ena enn tas problem labas. Bizin okip sa bien. Bizin ena bann réyon ek lemer», a-t-il fait ressortir. Et de poursuivre que «lorsqu'il y a des problèmes il faut alerter les ministres et la National Development Unit. Ena osi bann biro CAB ek bann PPS labas. Zot kapav ale fer komplaint direk laba».

