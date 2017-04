Ile Maurice: Importation de drogues - Hans Ballah au Detainees' Ward de l'hôpital Nehru

Ouf de soulagement pour Ramesh Lowtun et Dooshyant Sawuck. Accusés d'avoir obtenu un pot-de-vin de Rs 2 000 afin… Plus »

Propriétaire de chevaux, ce directeur d'une compagnie import-export s'est forgé une réputation dans le monde hippique local au fil des années. Le trentenaire est copropriétaire de nombreux coursiers, notamment Polar Royale, Charles Lytton, Karaar et The Deacon, entre autres, reconnus pour leurs belles performances.

D'ailleurs, Me Pertab a soutenu que son client a des prescriptions qu'il a apportées avec lui en quittant Maurice. Ce dernier aurait en outre acheté deux autres médicaments, qui ne sont pas des psychotropes, et qui sont en vente libre à Dubaï.

La police a objecté à cette motion de remise en liberté sous caution, présentée par Me Kishore Pertab. Deux raisons ont été avancées : la gravité du délit, d'autant plus que le suspect avait déjà été arrêté dans le passé pour une affaire de drogue, et le fait que la police craigne qu'il puisse récidiver. Me Pertab a argué qu'Hans Ballah avait déjà écopé d'une amende pour un délit de drogue qui remonte à 2008. Les comprimés alors trouvés sur son client, a souligné l'homme de loi, sont utilisés comme médicaments. Hans Ballah, avance-t-il, est suivi par trois médecins.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.