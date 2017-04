Ile Maurice: Déclarations de Fowdar à la radio - «Je n'ai pas écouté ce qu'il a dit», dit Boissezon

Sangeet Fowdar n'a pas mâché ses mots envers la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Selon lui, cette dernière doit démissionner car «elle a fait du tort à ce poste». Le député du Muvman Liberater intervenait sur les ondes d'une radio privée, jeudi 27 avril. Il a également indiqué que «le Premier ministre Pravind Jugnauth est mal entouré».

Interrogé à ce sujet lors de l'atelier «Optimize the collection and use of OSH Data», à Balaclava, vendredi 28 avril, le ministre de la Fonction publique a indiqué qu'il n'écoutait pas la radio à cette heure-ci. «Ce n'est que ce matin que j'ai appris que le député Fowdar a fait des déclarations sur la présidente et des conseillers du Premier ministre», explique-t-il. Et de poursuivre que «je dois écouter ses propos avant de pouvoir faire des commentaires ou statuer si cela sera discuté ou pas lors du prochain Bureau politique du ML».

Commentant la fonction de ce matin, le ministre a affirmé que «l'objectif de toute organisation qui emploie des personnes est de promouvoir leur bien-être». «La fonction publique a, elle, aussi pour objectif de s'assurer à ce qu'il n'y ait pas d'accident de travail et de créer un environnement qui leur permettront d'évoluer.»