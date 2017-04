Burkina Faso: Procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré - Réactions d'après audience

Parents de victimes de l'insurrection, proches d'accusés ou leaders d'organisation de la société civile, ils étaient aux premières loges à l'ouverture du procès et nourrissent de nombreuses et diverses attentes.

Marcel Tankoano, président du M21

« L'histoire retiendra que Blaise Compaoré est le véritable coupable »

« Blaise Compaoré n'est pas là mais ce n'est pas grave car il s'est naturalisé Ivoirien. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Mais dans tous les cas, je pense que la justice burkinabè sait ce qu'elle doit faire pour soulager un tant soit peu le peuple du Burkina Faso. Comme les autres membres du gouvernement sont là, chacun pourra répondre de ses propres turpitudes. L'histoire retiendra que Blaise Compaoré est le véritable coupable. Déjà on ne pouvait pas imaginer de voir tous ces anciens ministres à la barre. C'est une première au Burkina Faso. Cela veut dire que la justice fonctionne. Nous voulons les entendre, comprendre ce qui s'est passé au conseil des ministres, pourquoi ils ont demandé à l'armée de tirer sur la population. Nous voulons la vérité».

Safiatou Lopez, présidente du Cadre de concertation national des organisations de la société civile (CCNOSC)

«C'est la première fois qu'un tel procès se tient. Je trouve que son renvoi est normal car on ne peut pas ouvrir les dossiers et commencer immédiatement. C'est une expérience qu'on vit souvent. Nous sommes venus soutenir un camarade de lutte, par esprit de solidarité et qui est cité comme témoin dans le procès (Hervé Ouattara, ndlr)».

Hervé Ouattara, président du mouvement Citoyen africain pour la renaissance (CAR)

«Nous espérons que le droit sera dit. Les cœurs seront apaisés à travers cette justice. Nous n'avons pas le choix et nous sommes obligés de faire confiance à la justice. Nous osons également croire que la justice sera à la hauteur des attentes du peuple burkinabè. En tant que témoin dans le procès, c'est contribuer autant que je peux à l'éclatement de la vérité, même si je ne sais pas, pour le moment, sur quoi je dois témoigner. J'attends qu'on me pose des questions auxquelles je vais répondre. Ce procès va permettre de rappeler à notre peuple ce qu'il a subi et d'écrire une histoire de notre pays».

Salifou Tahita, secrétaire national adjoint chargé à la mobilisation de la jeunesse du CDP

« Le contexte actuel n'est pas favorable au retour de Blaise Compaoré »

« Il y a plus d'une trentaine d‘avocats qui défendent le dossier, donc il était normal qu'on renvoie le procès à une date où les gens seront disponibles. Je ne suis pas le conseil de Blaise Compaoré mais ce n'est pas la première fois que quelqu'un est absent à son procès. Dans le droit, il est admis que quelqu'un soit absent à son procès. Le contexte actuel n'est pas favorable à un retour de Blaise Compaoré. Certains disent que s'il était patriote, il viendrait répondre à la justice de son pays mais ce n'est pas une question de patriotisme mais de réalité. Vous avez vu comment les ministres ont été embastillés pendant la Transition. Si c'était fait dans les règles de l'art, les gens n'allaient pas fuir. En France, Jacques Chirac dort tranquillement chez lui mais ce n'est pas le cas au Burkina Faso. Concernant l'issue du procès, j'ai confiance en la justice et je pense que c'est l'occasion pour elle de faire un procès historique et de montrer qu'elle est une justice équitable. Nous y croyons et nous pensons que ce procès n'est pas politique».

Issouf Ouédraogo, agent de liaison

« Tous les criminels doivent répondre de leurs actes »

« J'étais parmi les manifestants lors de l'insurrection populaire. J'ai été blessé et je connais d'autres blessés et même certains qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, nous sommes là car nous ne pouvons pas aller à la réconciliation sans la justice. Tous ceux qui ont commis des crimes les 30 et 31 octobre 2014 doivent répondre de leurs actes. Tout ce beau monde est là aujourd'hui uniquement pour la vérité».

Jean-Hubert Bazié, membre de l'opposition politique

« Le jugement qui sera rendu est juste»

« Nous pensons que le jugement qui sera rendu est juste. Il faut faire en sorte que les dispositifs légaux qui sont là puissent véritablement convaincre les Burkinabè que ceux qui seront condamnés ont eu une juste sanction et que ceux qui seront disculpés le méritent. Je souhaite qu'il y ait une réconciliation avec le peuple, que la conscience populaire accepte ce qui sera dit. Car c'est le sens ultime et profond du droit qui va amener le peuple à accepter ce qui sera dit par le juge quand on sait que la justice peut être injuste. Ce procès s'inscrit déjà dans le triptyque Vérité-Justice-Réconciliation. C'est une très bonne chose, c'est la transparence, le courage de mettre les évènements et les mécanismes qui ont conduit à l'insurrection populaire, à la portée de tout le monde».

Secrétaire national adjoint aux relations extérieures de la NAFA, Aziz Dabo :

«Si on détruit ce pays, je ne vois pas celui qui va venir le construire pour nous. Donc moi, je demande pardon aux personnes que j'ai pu offenser, j'invite tout le monde à aller vers cette démarche d'apaisement, de réconciliation, de vérité et qu'on puisse réussir un lendemain meilleur ».

Pouahoulabou Victor, le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire (UFMIP)

« Mon frère est tombé devant la télévision nationale »

« La justice est là pour nous et elle est là pour les Burkinabè. Nous pensons que le droit sera dit. En les voyant, j'avais envie d'aller les attraper moi-même, mais comme je ne peux rien faire sans la justice. S'il ne tenait qu'à nous, nous allions les prendre et les emprisonner comme Thomas Sankara le faisait auparavant. Moi j'ai perdu mon petit frère Ouédri Arsène Ouébdoi qui est tombé devant la télévision nationale, le 2 novembre 2014.Ce n'est que le début des choses, nous pensons même, s'il y a neuf dossiers qui sont ouverts, il y a plus de 42 familles qui ont été touchées, plus de 500 blessés. « Il y a un absent, un ‘'gros poisson" qui n'est pas là et qui est devenu Ivoirien, mais cela n'empêche pas que nous puissions les avoir un jour, et à la Haute Cour de Justice de dicter la loi. Nous pensons qu'avec l'ouverture du dossier au niveau de la Haute Cour de justice, les choses vont rentrer dans l'ordre très bientôt. Et nous espérons bien que la justice va faire son travail. Tout le peuple du Burkina Faso, ses amis, et tout le monde ont les yeux braqués sur elle. Nous sommes d'accord pour cette justice-là. Ça ne serait plus une justice à deux vitesses comme auparavant. Nous pensons aujourd'hui que justice sera faite pour nos martyrs».