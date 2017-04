Cote d'Ivoire: Nice - Jean-Michaël Seri évoque l'intérêt de Marseille

Courtisé par l'Olympique de Marseille et d'autres clubs européens, Jean-Michaël Seri est l'un des grands artisans de l'excellente saison de l'OGC Nice avec ses six buts et ses neuf passes décisives en Ligue 1. Interrogé sur un éventuel transfert chez les Phocéens, le milieu de terrain ivoirien ne veut pas encore penser à cela. Il préfère se concentrer sur la fin de saison.

« Oui, j'ai lu ça. Je ne sais pas d'où ça sort... C'est ce que je viens de dire, on ne sait jamais qui est dans les tribunes. D'ailleurs, il y a aussi d'autres clubs cités, en bas de l'article. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs qui me suivent. Mais il n'y a rien de fait. Et surtout, je dois rester focalisé sur l'OGC Nice. Il me reste encore beaucoup de choses à faire ici. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas penser à autre chose », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial.