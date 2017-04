Congo-Brazzaville: Hamad Kalkaba Malboum - «Mettre mon expérience à la disposition de l'Afrique»

C'est un grand souhait. La contribution de l'Afrique aux Jeux olympiques est importante. Et il n'y a pas de raison qu'elle n'accueille pas les JO. Mais l'environnement économique et international fait que les dirigeants politiques de notre continent hésitent à s'engager fermement. Autant nous nous sommes réjouis de la bonne organisation de la Coupe du monde 2010 de football, autant nous exprimons notre déception de ne même pas pouvoir organiser les Jeux du Commonwealth 2022.

Si on prépare nos athlètes tôt, on peut accroitre notre nombre de médailles. [... ] Si nous organisons notre préparation sur la base des statistiques, nous pouvons aller jusqu'à dix ou douze sports performants, en ajoutant notamment les sports collectifs autres que le football qui a déjà gagné des médailles. [... ]

Tout d'abord, j'ai fait le bilan des sports de 2000 à 2012 ; ceux qui ont régulièrement été qualifiés aux JO et ceux qui ont gagné des médailles. Nous avons ainsi identifié sept sports individuels : taekwondo, athlétisme, judo, boxe, haltérophilie, etc.

Enfin, il faut maintenir une coopération fructueuse et apaisée avec les gouvernements et l'Union africaine. Cela permettra de capitaliser les moyens, parce que l'Afrique n'a pas beaucoup de ressources pour développer véritablement le sport. [... ]

Je suis président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) et ma discipline est l'un des sports les plus performants aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde.

Tout d'abord, j'ai une stratégie fondée sur la réalisation de centres de formation pour les jeunes, en utilisant les moyens existants, comme les universités et les académies sportives qui se créent en Afrique. Je souhaite établir des partenariats qui permettent d'augmenter les moyens de production de bons athlètes. Je veux aussi mesurer le niveau scientifique et technique de notre continent par rapport aux moyens que les autres utilisent. [... ]

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.