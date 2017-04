Afrique: Procès Habré - La question de l'indemnisation des victimes n'est pas réglée

Pour les victimes du régime de l'ancien président tchadien, dont la répression a fait environ 40 000 morts, cette condamnation définitive est un immense soulagement. C'est aussi la fin d'un long combat : « Nous sommes comblés de joie parce que durant plus de 25 ans de lutte, nous avons connu plusieurs obstacles, plusieurs menaces. Aujourd'hui, nous nous retrouvons comblés de joie, grandis, car c'est pour ça qu'on se battait : les veuves, les orphelins, et nous les rescapés, qui pendant ces 25 ans, nous croupissions dans notre misère, dans notre souffrance pour voir un jour cette vérité triompher au grand jour. Aujourd'hui, ce 27 avril 2017 nous comble de joie, car le droit a été dit ».

Ce lundi, lors de son procès en appel, les condamnations en première instance, sauf celle pour viol, ont été confirmées. L'ex-président, jugé pour son règne absolu sur le Tchad entre 1982 et 1990, est donc définitivement condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de tortures. Ce dossier judiciaire clos, aucun recours n'est possible, se pose la question des réparations pour les victimes.

