Togo: Le forum du foncier n'est qu'une pure diversion

Plusieurs stratégies, prévues par les principes de l'Urbanisme, peuvent être adoptées par cette société immobilière pour y arriver. Par exemple, disposer des Zones d'Aménagement Concertés (ZAC) : l'État acquiert le terrain et jouit du droit de préemption. Également, il y a les Zones d'Aménagement Différées (ZAD) : cela permet à l'Etat de prémunir contre l'avancée vertigineuse de la ville, on diffère l'aménagement pendant un temps ; même si des gens ont achetés des terrains dans cette zones, ils ne peuvent y construire pendant un temps donné.

Le foncier est un problème au Togo ; et les gouvernants et les gouvernés le reconnaissent. Raison même de la tenue de ce forum pour discuter et trouver des solutions.

