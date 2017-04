Togo: Ce qui écarte les média privés des voyages présidentiels

Le ministre de la Communication Guy Madjé Lorenzo même dit ne rien savoir. « Si vous avez constaté qu'il y a certains qui voyagent toujours et que d'autres ne voyagent pas, moi-même je ne voyage pas donc je ne sais pas ce qu'il y en est. La dernière fois où j'ai fait un voyage où il y avait des journalistes de la presse privée, je sais les caricatures et tout ce qui est sorti sur internet concernant des ministres », a-t-il indiqué.

Néanmoins, il reconnait le problème de la raréfaction de la presse privée dans les voyages du Chef de l'Etat. « C'est vrai que ces derniers temps, on ne voit plus trop la presse privée voyager avec le Chef de l'Etat ». Mais, a-t-il poursuivi, « ce n'est pas un décret ou un arrêté présidentiel qui l'a institué, puisqu'il n'y en avait pas eu quand la presse privée avait été associée ».

« Dans la sous-région ouest-africaine, le Chef de l'Etat Togolais est l'un des seuls et des rares qui continue de voyager avec la presse publique et la presse privée », a déclaré M. TOBA le mardi 25 avril dernier, lors du lancement du site officiel de l'Etat togolais (republiquetogolaise.com). En exemple, il cite le Bénin où, selon lui, « le nouveau Président ne voyage même pas avec la presse publique. Il y a une équipe de presse présidentielle ».

Depuis quelques temps, il est constaté que les média privés se font de plus en rares dans le lot des journalistes accompagnant le Chef de l'Etat dans ses voyages. En plus, les quelques journalistes privés qui l'accompagnent sont pratiquement les mêmes. Interrogée, la Cellule de l'Information et de la Communication de la Présidence de la République donne des précisions.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.