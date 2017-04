Cameroun: Le nouveau gouverneur du Centre sur le terrain

Paul Naseri Bea a effectué une visite de prise de contact hier à la délégation régionale de la Communication

Paul Naseri Bea, le nouveau gouverneur de la région du Centre, a visité hier la délégation régionale de la Communication pour le Centre. Cette visite rentre dans le cadre de la première phase d'une tournée de prise de contact qui l'a conduit dans certains services de son unité de commandement. A la délégation de la Communication, Sophie Ortence Ntsouala, epse Bindzi, a présenté une structure dotée d'une vingtaine de personnels dont les missions portent sur le suivi de la mise en œuvre des stratégies de la communication gouvernementale, en liaison avec les services du gouverneur, mais aussi la synthèse et l'analyse des médias et de la publicité. La délégation régionale veille aussi au suivi de la propagation des ondes de la radiodiffusion sonore et télévisuelle ainsi que de la collecte des données qui alimentent les statistiques du ministère de tutelle sur le paysage audiovisuel et sur les structures multimédia.

Ortense Sophie Ntsouala a décrit l'aéropage médiatique de sa région, riche et varié, composé de 52 radios et 12 radios communautaires, 25 chaînes de télévision, 78 organes de presse dont six quotidiens. Paul Naseri Bea, dans son propos de circonstance, a dit que sa visite avait pour objectif de situer la délégation régionale de la Communication et les autres services relevant de sa compétence. Il a rappelé que la communication est un service sensible du fait de la délicatesse de l'utilisation de l'information, dans un contexte qui ne nécessite plus d'être décrit. Il a appelé les professionnels à être responsables et a promis de transmettre les doléances formulées : l'insuffisance du matériel de travail, le manque de personnel d'appui, la modicité du budget de fonctionnement, etc. Le gouverneur était accompagné sur le terrain de ses proches collaborateurs, dont le préfet du Mfoundi.