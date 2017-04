Cameroun: Lutte contre le terrorisme - Un soutien constant

Au cours de leur entretien hier au palais de l'Unité, le chef de l'Etat Paul Biya et l'ambassadeur des Etats-Unis… Plus »

Mais il ne s'agit là que d'un aspect d'une coopération diversifiée. En effet, lors du forum diplomatique organisé récemment à l'Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, S.E Michael Stephen Hoza, s'est étendu sur cette relation bilatérale. Dans sa présentation sur le thème : « La politique étrangère des Etats-Unis et les intérêts américains au Cameroun », le diplomate américain indiquait alors que la coopération entre les deux pays embrassait des domaines variés, comme la protection des droits de l'Homme, la promotion de la démocratie, et bien entendu, la sécurité. Par ailleurs, les Etats-Unis s'intéressent au secteur de l'énergie, générateur d'emplois et souffle de l'émergence du Cameroun. D'autres chantiers comme les investissements privés, la promotion de l'entreprenariat féminin, sont aussi des axes majeurs de cette coopération

La relation bilatérale entre le Cameroun et les Etats-unis est intense et diversifiée, avec un accent sur la coopération militaire.

