Cameroun: « Cameroon Business Today » lancé à Douala

Le ministre de la Communication, dans son discours de lancement, après avoir demandé des applaudissements pour les capitaines d'industrie, y est allé de ses arguments. Pour Issa Tchiroma Bakary, les médias étant des leviers stratégiques, une relation de partenariat doit les lier aux milieux d'affaires. Bien plus, les chefs d'entreprises, les opérateurs économiques doivent, par un engagement citoyen, contribuer à l'émergence d'une presse saine, à l'abri des lobbies. Le Mincom s'est dit optimiste quant à l'avenir du nouvel hebdomadaire, qui sera le reflet de la créativité, du dynamisme et du génie de l'entrepreneur.

Parce qu'il est le fruit d'une profonde maturation, et qu'il vient combler un besoin, notamment en informations et analyses économiques, l'arrivée de « Cameroon Business Today » est forcément source de joie pour ses géniteurs. « Jour de grande joie » même, dira le directeur général de la Sopecam, Marie-Claire Nnana. L'enfant ainsi porté sur les fonts baptismaux sera « le lieu de toutes les tendances, de toutes les audaces, appelé à refléter le génie créateur de notre peuple », a-t-elle indiqué, la voix teintée d'enthousiasme.

Capitaines d'industrie, chef d'entreprises, représentants de mouvements patronaux, responsables administratifs... Il y avait du beau monde hier, 27 avril 2017, à la soirée de lancement de l'hebdomadaire économique « Cameroon Business Today », dernier-né des publications de la Sopecam - dont le premier numéro avait paru la veille mercredi. Du beau monde en qui la Sopecam, ses différents responsables et sa tutelle, ont aussi souhaité voir des partenaires pour la nouvelle aventure éditoriale. Des fournisseurs de données et aussi des annonceurs, désireux d'accompagner un produit que ses concepteurs veulent sérieux et crédible, selon une expression lancée par le Pr. Bikanda.

