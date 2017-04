Cameroun: Issa Hamza - « J'ai interrompu ma carrière pour des raisons médicales »

interview

Promoteur de l'association « Hamza graines de boxeurs Golden Boys ».

A quoi s'attèle l'association « Hamza graines de boxeurs Golden Boys » ?

L'association a été créée en France en 2013. Nous y avons débuté les activités en 2014 à Paris, dans le 18e arrondissement. Nous voulons transposer ces activités au Cameroun. L'association a pour objets, l'insertion des jeunes des quartiers sensibles, la prévention de la déscolarisation et de la délinquance par la pratique de la boxe éducative. Elle voudrait aussi favoriser la reconversion des anciens boxeurs par l'encadrement des jeunes et réaliser des projets éducatifs interculturels entre la France et le Cameroun, ou d'autres pays. Nous avons déjà un petit local au quartier Emana à Yaoundé et j'ai rapporté un peu de matériel pour commencer le travail sur le terrain. Il ne s'agit pas de dénicher les grands champions de demain.

Pourquoi le choix de cette reconversion ?

Après notre combat contre Frédéric Trip en 2010, nous avons dû interrompre notre arrière pour des raisons médicales. Par la suite, nous avons passé nos diplômes d'encadreur de boxe et choisi cette reconversion car l'encadrement de la jeunesse est une problématique mondiale. La boxe éducative est un sport sans danger et bénéfique aux enfants, adolescents et même aux adultes. Ici, on évite les coups, à la différence de la boxe conventionnelle. Elle assure une formation et un développement moteur, psychologique et affectif. Elle se caractérise par l'initiation aux techniques et aux tactiques de l'assaut, en excluant les risques de l'affrontement qui nuiraient à l'intégrité physique des jeunes. Il s'agit d'une boxe ludique, fondée sur l'apprentissage et la maîtrise des gestes techniques et des comportements tactiques. Elle est idéale pour tous ceux qui veulent pratiquer un sport de combat basé sur l'agilité et l'expression corporelle.

Quel regard portez-vous sur la boxe camerounaise actuellement ?

Elle se porte bien et se trouve entre de bonnes mains à mon sens. Les aînés comme nous devons donner un coup de main pour aider au développement des grands champions, en créant par exemple des passerelles avec la fédération pour que les espoirs puissent s'entraîner dans de bonnes conditions. Au cas où un talent se révèlerait, nous pourrions l'accompagner pour une meilleure intégration dans le monde de la boxe.