Cameroun: Photographie - Regards de femmes

Des candidates au concours organisé par l'ambassade de France et la délégation de l'Union européenne à l'occasion de la Journée internationale de la femme ont été primées

A la résidence de France le 24 avril dernier, les vainqueurs du concours féminin de photographie organisé par l'ambassade de France et la délégation de l'Union européenne au Cameroun ont été dévoilés. Sans être des photographes professionnelles, des dames venues d'horizons divers ont capté des images se rapportant à la thématique « Femmes et chefs », retenue par les organisateurs pour la troisième édition de ce concours. Ces photographies ont été exposées à la résidence de France, attendant le vote du public et du jury. Les internautes ont également contribué en ligne. Pour le jury, la composition et la lumière, éléments importants en photographie, ont été pris en compte. « On estime qu'une image exécutée avec un Smartphone ou tout autre appareil a pratiquement le même résultat. Durant ce concours, nous avons privilégié l'aptitude à créer une ambiance et à répondre à la problématique », explique Sarah Dauphiné Tchouatcha membre du jury.

Ainsi, les candidates, à cœur joie, ont laissé éclater leurs envies. Photographies de femmes à la cuisine, dans un chantier, au bureau et autres ont été exposées à la résidence de France. Après le vote du public intervenant à la suite de celui des internautes, Gilles Thibault, ambassadeur de France et Françoise Collet, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun ont laissé place aux gagnantes. Simone Songué, étudiante, ayant présenté une femme braisant du poisson, a remporté le prix clin d'œil. Souhad Mouna Kalkaba a remporté le prix des internautes. Nathalie Mbezele, étudiante également, a été choisie par le public rassemblé à la résidence de France. Elles étaient au total cinq dames à avoir été primées.