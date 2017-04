Madagascar: Jardin d'Antaninarenina - Foire du livre, dernier jour !

D'ailleurs, le programme s'affiche dans le programme d'aujourd'hui, la présentation de quatre livres, fraîchement publiés. « Ces livres sont ceux de jeunes auteurs, nouvellement connus », explique Andrianjaka Jaona Razakasoa, Président de l'AEdiM. Cet évènement sera suivi d'une séance de présentation. Ceux qui seront présents pourront également rencontrer et discuter avec les auteurs. Le but de l'évènement, comme le précise le Président de l'AEdiM, est simple : encourager et vulgariser la lecture. D'ailleurs, après Tana, l'association des éditeurs projette de tenir cette même manifestation en provinces.

Les livres en fête ! Depuis le début de la semaine, le jardin d'Antaninarenina est devenu le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du livre. L'Association des éditeurs de Madagascar (AEdiM) en partenariat avec les associations de librairies, maisons d'éditions et associations d'auteurs sans oublier le Synael et l'Unesco... y tiennent la douzième édition de la foire du livre. 18 stands y sont installés. Le visiteur devra trouver ne serait-ce que dans l'un d'entre eux, son bonheur. Les exposants présentent effectivement divers ouvrages.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.