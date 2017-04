Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Engagement pour des élections transparentes et inclusives

Comme l'on s'y attendait, le chef de l'Etat a joué le rôle du bon élève, devant les partenaires techniques et financiers européens, lors du Dialogue politique qui s'est tenu hier à Antsiranana.

La bonne gouvernance, l'Etat de droit, la démocratie et la lutte contre corruption sont les termes les plus cités, lors des rencontres avec les représentants de l'Union Européenne. Hier, devant les membres du Gouvernement, l'ambassadeur de l'Union Européenne et les représentants des pays d'Europe, le président Hery Rajaonarimampianina a soutenu que ces volets avancent dans le bon sens, pour Madagascar. « Nous avons fait un grand progrès dans la lutte contre la corruption, notamment en matière de trafics illicites de tortues, d'or, et d'autres richesses naturelles », a-t-il souligné dans son discours, tout en évitant de s'exprimer sur l'affaire Claudine Razaimamonjy, même durant la séance d'interview accordée aux médias. « Au niveau de la gouvernance, l'évaluation du Fonds Monétaire International (FMI) a donné d'excellents résultats et la délégation malgache présente aux Réunions de printemps à Washington a pu fournir les informations supplémentaires demandées par cette institution. Nous sommes confiants pour le déblocage de la deuxième tranche de la Facilité élargie de crédit », a poursuivi le président.

Election. Toujours dans son discours, celui-ci a mis en avant son engagement pour la défense de la démocratie. « Nous promettons une élection inclusive et transparente, gage du développement à long terme. Dans ce cadre, le renforcement de l'indépendance institutionnel du CENI et la facilité de délivrance de carte d'identité nationale ont été entrepris. Un comité consultatif pour les élections est également en cours de mis en place ». Certes, ce discours relayé par les médias locaux, ainsi que la parade des véhicules de luxe du cortège présidentiel et des membres du Gouvernement, n'a pas laissé indifférents les habitants de la ville d'Antsiranana. Ces derniers qui dépendent beaucoup du tourisme ont eu d'ailleurs quelques jours et quelques nuits assez intenses, à l'occasion du grand événement honoré par la « visite présidentielle ».