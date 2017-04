Madagascar: Des engagements qui vont lier le chef de l'Etat

Il s'est mué en parfait démocrate et a pris des engagements qui vont dans le sens des recommandations de la communauté internationale. Il a promis qu'il n'y aurait aucun obstacle à la tenue d'élections inclusives et transparentes. Le moment choisi pour prononcer ces paroles leur donne un poids qui sera difficile à négliger. La promesse faite ne peut être reniée. Si c'est le cas, une véritable embellie se produira dans le ciel politique malgache.

Les interpellations faites par les différentes associations et le monde de la presse n'ont abouti à aucun changement d'attitude du pouvoir et ont fait dire à ces deniers que l'on s'acheminait vers une nouvelle crise. Les péripéties rocambolesques de l'affaire Claudine Razaimamonjy n'ont fait que renforcer le scepticisme des observateurs sur la volonté du régime de respecter les règles démocratiques. Lors de ce dialogue politique d'Antsiranana, le président de la République a surpris tout le monde lors de son discours.

Dans l'atmosphère de défiance qui s'est établi entre le régime et une grande partie du personnel politique, le chef de l'Etat se trouvait dans une posture d'accusé. Les rumeurs sur ses intentions d'écarter par des artifices juridiques ses adversaires politiques ont pris corps dans le microcosme tananarivien et se sont transformées en évidence au fil du temps. Le rappel insistant de la tenue d'élections inclusives et transparentes par les représentants de la communauté internationale n'a fait qu'ancrer dans l'esprit des hommes politiques l'idée d'un véritable blocage de la situation avant l'échéance de 2018.

Il a fait cette déclaration de manière solennelle et il sera lié par cette promesse faite devant un éminent représentant de la communauté internationale. On ne peut donc que se féliciter de ces paroles fortes qui vont permettre d'instaurer un climat d'apaisement politique.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.