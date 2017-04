Cameroun: Les Lions espoirs toujours au vert

Au cours de leur entretien hier au palais de l'Unité, le chef de l'Etat Paul Biya et l'ambassadeur des Etats-Unis… Plus »

Un autre match d'évaluation donc pour la sélection nationale des moins de 23 ans, en stage depuis le 27 mars dernier à Yaoundé. L'équipe prépare la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique à Baku en Azerbaïdjan. Les 24 protégés de Richard Towa ont achevé la première phase de leur préparation au Centre technique de la Fédération camerounaise de football à Odza. Depuis le 14 avril dernier, le groupe a entamé une autre phase de sa mise au vert avec des séances aux stades annexe n°1 et Ahmadou Ahidjo notamment. Le Cameroun est logé dans le groupe A avec le pays hôte, l'Arabie Saoudite et le Maroc.

