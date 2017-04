Cameroun: Paix, dialogue, lutte contre le terrorisme - Les encouragements de Washington

Au cours de leur entretien hier au palais de l'Unité, le chef de l'Etat Paul Biya et l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, Michael S. Hoza, ont fait le point de la lutte contre Boko Haram, de la situation socio-politique et de l'appui américain dans le domaine de la santé. L'hôte du chef de l'Etat a salué les efforts de Yaoundé dans ces domaines.

L'assiduité de l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun au palais de l'Unité est à apprécier à l'aune de la vitalité de la coopération entre Yaoundé et Washington. Après les entrevues de décembre 2016 et de février 2017 au palais de l'Unité, le chef de la mission diplomatique américaine au Cameroun a été reçu hier en audience par le chef de l'Etat, Paul Biya. La durée des échanges, près de 90 minutes, témoigne de la densité des sujets abordés par le chef de l'Etat camerounais et son hôte, notamment la situation sociopolitique et sécuritaire au Cameroun. Se livrant aux questions de la presse au sortir de cette entrevue avec le chef de l'Etat camerounais, le diplomate américain a souligné avoir eu un échange dense et fructueux avec le président Paul Biya sur la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et le Cameroun.

Les deux personnalités ont passé en revue les sujets d'actualité, en l'occurrence la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Les Etats-Unis soutiennent vivement la recherche des solutions pacifiques et le dialogue au Cameroun », a déclaré le chef de la mission diplomatique américaine au Cameroun. Après avoir exprimé la satisfaction de Washington pour le retour de l'internet dans les deux régions, l'ambassadeur des Etats-Unis a décliné l'option de son pays pour un dialogue inclusif comme voie de règlement de toute crise. Michael Stephen Hoza est aussi venu témoigner de la satisfaction de son pays pour la lutte acharnée que les forces de défense camerounaises, appuyées par les armées des pays du bassin du lac Tchad, mènent avec succès contre la secte terroriste Boko Haram. Les Etats-Unis sont un allié de poids pour le Cameroun dans cette croisade contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

En plus du contingent de 300 GI stationnés à Garoua et qui s'investissent depuis octobre 2015 dans des missions de renseignement, de reconnaissance et de surveillance en appui aux forces de défense camerounaises, les Américains soutiennent le Cameroun dans la formation et les équipements militaires. Yaoundé apprécie également l'appui américain dans la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Les Etats-Unis sont au cœur de la 8e édition de l'opération « Obangame Express » lancée depuis le 24 mars 2017 à la base navale de Douala. Cette manœuvre a pour but de lutter, entre autres, contre la piraterie maritime, les actes terroristes, les trafics humains, des armes et des stupéfiants. L'ambassadeur a enfin fait le point du soutien des Etats-Unis à l'égard du Cameroun dans le domaine de la santé. Il a notamment fait mention de l'augmentation de l'enveloppe que Washington consacre à Yaoundé pour la lutte contre le Vih/Sida, le paludisme, la santé maternelle. Cette aide est passée, révèle-t-il, de 28 milliards de F en 2014 à plus de 156 milliards de F aujourd'hui.