Cameroun: La maintenance des avions de Camair-Co - L'autre mer à boire

Le Directeur général de Camair-Co a annoncé lors de la signature des actes d'acquisition des deux Boeing 737-700 avec Aviation Capital Group, le 19 avril 2017 à Yaoundé, que la compagnie ouvrirait dès mai prochain une nouvelle agence à Paris.

Ce qui annonce son retour prochain à l'international. Pour l'instant elle dit prioriser les lignes domestiques, première phase de la stratégie devant permettre à la compagnie de reconquérir le ciel. « Pour l'heure, il y a lieu de s'assurer tout d'abord la maîtrise du réseau domestique notamment en densifiant les dessertes à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ngaoundéré, Garoua et Maroua, et à moyen terme, Bamenda et Bertoua. Camair-Co envisage également de déployer l'activité cargo en s'appuyant sur sa position géographique en Afrique centrale et son réseau existant dans cette région à fort potentiel », informe-t-on du côté de sa Direction générale.

Le processus de relance en cours a permis des améliorations significatives de ses services au cours des derniers mois, avec le retour (progressif) de la ponctualité et de façon plus générale, une plus grande régularité des vols. Et il va de soi que cette qualité de service va aller en s'améliorant grâce à la réduction des charges locatives inhérente à l'acquisition des deux derniers Boeing. Mais en attendant d'atteindre la vitesse de croisière dans la mise en œuvre de son plan de redressement, Camair-Co va aussi continuer à faire face au problème de la maintenance de ses équipements. Elle ne dispose encore d'aucun dispositif en la matière et va devoir continuer à supporter de lourdes charges de maintenance à l'étranger.

Dotée d'un capital social de 21,8 milliards F Cfa, la Cameroon Airlines Corporation, créée par décret présidentiel en septembre 2006, caresse l'ambition de devenir une compagnie aérienne compétitive, viable et rentable, et qui réponde aux normes internationales et se classe parmi les meilleures compagnies du continent africain.