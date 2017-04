212 millions de cas diagnostiqués dans le monde en 2015(1) 90% des cas de paludisme surviennent en Afrique subsaharienne(1) 1 enfant y meurt toutes les deux minutes(1)

Le paludisme est un problème majeur de santé publique, en particulier en Afrique subsaharienne. Transmise à l'homme par des piqûres de moustique, cette maladie tue aujourd'hui un enfant toutes les deux minutes dans cette région du monde.

Aujourd'hui, pour élargir sa gamme d'outils éducatifs et célébrer la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme, Sanofi lance le dessin animé « DABO L'AMBASSADEUR ». Ce nouveau dispositif de prévention, qui permet de toucher un plus grand nombre d'enfants, a été testé en Côte d’Ivoire et au Kenya et a montré des résultats très positifs : par exemple, plus de 97% des enfants interrogés ont appris des choses nouvelles sur le paludisme(2).

Ce dessin animé sera diffusé sur des chaines de télévision TV5 Monde Afrique et Tivi5 Jeunesse ce jour : TV5 Monde Afrique à 15 heures GMT (heure de Dakar) - Canal 25, TIVI5 Jeunesse à 09h50 GMT avec une rediffusion à 18h45 GMT- Canal 71

Des outils pour apprendre en s'amusant

En collaboration avec ses partenaires sur le terrain, Sanofi propose une gamme complète d'outils ludoéducatifs sur le paludisme pour sensibiliser les enfants d'Afrique subsaharienne et transmettre les messages clés de prévention : jeu de plateau, boite à images, contes, jeu de cartes sont autant de manières différentes et complémentaires de comprendre et d'apprendre sur le paludisme tout en s'amusant.

En ligne avec la stratégie de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de la Communauté Internationale, dont l'objectif est d'atteindre un monde sans paludisme à horizon 2030, Sanofi est un acteur majeur dans la lutte contre ce fléau depuis des décennies. Parce que les enfants sont les premières victimes du paludisme et qu'ils sont les adultes de demain, Sanofi les met au cœur de sa stratégie de communication pour changer les comportements.

Sources : 1. OMS Aide-mémoire N°94 Décembre 2016 ; 2. IPSOS - enquêtes réalisées en Côte d’Ivoire et au Kenya auprès d'échantillons de 210 et 200 enfants âgés de 7 à 12 ans - Dec 2016