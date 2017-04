Madagascar: Foire de l'immobilier 2017 - Un cadre de négociation par excellence

In'Idea Agency, une société d'organisation d'événements lance la première édition de la foire de l'immobilier. Une grande première qui sera organisée les 29, 30 avril et 1er mai à l'Hôtel de ville d'Antananarivo. « L'offre et la demande ne coïncident pas alors que le boom de l'immobilier se fait ressentir depuis quelque temps à Madagascar » précise Andry Ramananarivo de In'Idea Agency.

« On remarque, en effet, l'apparition de nombreuses agences immobilières et de nouveaux lotissements. De même que la prolifération d'annonces dans les journaux et sur les réseaux sociaux proposant des recherches, ventes ou locations de maisons ou de terrains », ajoute le représentant. « Le manque de temps physique pour l'acheteur et le vendeur a été notre principal constat dans ce domaine. C'est ainsi qu'est née l'idée d'organiser cette foire », précise encore la société événementielle.

La foire permettra aux agences immobilières, aux professionnels, aux particuliers, aux acheteurs et futurs acheteurs et même aux curieux de se rencontrer. « Toute une panoplie d'offres sera répartie dans les 44 stands, de même que les promotions proposées par des agences immobilières, des sociétés de construction ou de décoration d'intérieur, peinture, toiture, carrelage et autres », renchérit Andry Ramananarivo. On apprend que des « coins de vente » pour conclure des marchés seront disponibles dans chaque stand. L'événement est en partenariat avec des sociétés de renom telles que Sweet Home, spécialisée dans la construction de maisons clés en main, Master Immobilier Services, s'occupant des ventes de terrains et de construction de nouvelles villes ou encore MCO, une entreprise malgache habile dans la vente des produits utiles pour la construction et la finition de maisons. In'Idea Agency projette d'organiser d'autres foires ainsi que des spectacles.