Madagascar: Férmeture des écoles coraniques - Révolte des communautés musulmanes

Les Musulmans contestent la déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur la fermeture des écoles coraniques à Madagascar.

Polémique. La déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur l'interdiction d'ouverture des écoles coraniques et le retrait des autorisations d'ouverture de celles ouvertes à Madagascar, le 21 avril, a créé du mécontentement chez les Musulmans. Quelques-uns ont annoncé dans une conférence de presse à Mahajanga, mardi, qu'ils contestent cette décision. « C'est l'unique moyen pour nos enfants d'apprendre la base de la religion musulmane », se sont-t-ils exprimés. Certains à Antananarivo feraient une déclaration, ce jour. D'autres sont retenus par l'absence du chef de leur communauté. « Nous souhaitons faire une réaction, savoir si le ministre va réellement appliquer cette décision, mais le chef de la communauté musulmane sunnite n'est pas encore à Madagascar. Il a été d'ailleurs, avisé sur le sujet », souligne Issa, responsable de communication de la communauté musulmane sunnite à Madagascar.

Ils refuseraient jusqu'au bout, de se soumettre à cette décision du ministère. « Nous respectons les autorités malgaches. Mais si la décision porte atteinte à notre liberté et à notre droit, nous ne pouvons pas accepter », poursuivent-ils, tout en soulignant que la Constitution malgache et la Charte des Nations Unies régissent leurs droits. Ce sujet a également créé une polémique sur les réseaux sociaux. Les échanges sont animés et certaines réactions sont agressives. « Nous préférons mourir que de supprimer l'enseignement musulman à Madagascar », avancent quelques-uns.

Différence

Le ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabary, pour sa part, ne revient pas sur sa déclaration. « Nous ne parlons pas des écoles confessionnelles islamiques, mais des écoles coraniques. Faisons bien la différence. Ces dernières ont demandé l'autorisation d'ouverture d'un établissement scolaire, et plus tard, ils transforment l'établissement en une école coranique », précise le ministre.

Il soutient que cette décision ne concerne que seize écoles, sur une centaine d'établissements scolaires musulmans à Madagascar. « Et d'ailleurs, nous allons effectuer prochainement une descente dans une école confessionnelle islamique, pour montrer que nous n'avons rien contre la religion musulmane », rajoute-t-il.

La législation malgache ne permet pas l'ouverture des écoles coraniques à Madagascar. Elles ne suivraient pas le programme scolaire officiel, en imposant plus de 5 heures de cours de Coran, par semaine. Elles excluraient les filles du système scolaire et obligent les jeunes garçons à se raser la tête. « Il n'y a pas d'école religieuse à Madagascar. Si on souhaite devenir prêtre, on peut intégrer une école de séminariste et non un établissement scolaire », a indiqué le ministre, dans un article paru le 25 avril. Les musulmans appellent un dialogue entre les deux parties, tout en soulignant qu'ils ne toléreront pas la dictature.