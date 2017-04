Congo-Kinshasa: Division I/Play-offs - Renaissance-Sanga Balende

Le FC Renaissance du Congo a enfoncé un peu plus l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende dans le doute. Les Oranges de Kinshasa se sont imposés (3-2) jeudi au stade des Martyrs en match en retard de la 4e journée des play-offs du Championnat national de football -Division I.

Les Kinois sont bien entrés dans le match en marquant par Lamine Diawara (3') sur un centre de Djuma. Sonné après ce but, les Sang et Or tentent de revenir dans la partie, mais sans succès. Lamine Diawara va remettre les couverts (25') en signant son doublé grâce à un centre de Musinga. Score à la mi-temps : 2-0.

Apres la pause, les joueurs de François Guie se ruent à l'attaque et triple la mise par Kalundula Nsoki (57'). Ce but, loin d'assommer les joueurs de Sanga Balende, coaché pour la circonstance par le revenant, Chico Mukeba, en lieu et place du Camerounais Gweha Ikouam Fils, mis de côté pour ce match, mettent le pied sur le ballon. Lusiela Mande (65') sonne une première fois la charge et réduit le score. Oloko Onzaya (81') va marquer le but du 3-2.

La remontée folle de Sanga Balende a mis dans tous ses états l'entraineur de Renaissance du Congo, François Guei qui s'est exprimé à la fin du match :

«On ne peut pas faire ce que l'on veut dans un match des play-offs, être très relaxe dans un match, je n'ai jamais vu ça. Ce sont des grandes personnes, je suis fatigué de parle tout le temps de ça. Il faut qu'ils réagissent, ce ne sont pas des enfants. Tu mets en place une organisation et, eux, déjouent ça».

En face, Chico Mukeba promet de se remettre au travail. «On a fait le jeu, mais le score ne reflète pas ce que nous avons au marquoir. On a péché dans la finition. On va se remettre vraiment au travail. Il n'y a pas eu du répondant en première période, mais nous nous sommes réveillés en seconde période. Je viens d'arriver, nous affronterons Don Bosco dès le lundi (1/05/2017) et nous allons tenter de faire un résultat là-bas».

Cette victoire permet à Renaissance du Congo de prendre seule la tête du classement avec 9 points en 5 sorties, alors que Sanga Balende traîne à la queue avec 1 point en 4 matches.