Ile Maurice: Flic-en-Flac - Taximen dans la tourmente

C'est pourquoi ils de- mandent à la NTA et à la police d'organiser des descentes plus régulières et de sévir contre les opérateurs illégaux. «Ce serait la seule manière de mettre fin à la pratique illégale qui se déroule sous nos yeux sans que nous ne puissions faire quelque chose. Que ce que prévoit la loi soit mis en œuvre», réclament les taximen.

Ils en profitent aussi pour parler de leurs revenus, qui sont grignotés par cette concurrence de tous les côtés et estiment que c'est entre 25 et 30 % de moins que ce qu'ils gagnent d'habitude.

Les bases d'opération qu'on a relevées sur quelques-uns de ces véhicules sont, entre autres, Cascavelle, Bambous, Tamarin ou encore Route Bassin et Palma. «Tous viennent s'incruster ici et opèrent à longueur de journée, comme si nous n'avions pas suffisamment de soucis avec les taxis marrons», se plaignent-ils.

«C'est plus que de la concurrence déloyale, c'est carrément nous condamner à une mort lente», se plaint un des taximen de Flic-en-Flac pour résumer la situation. Ils tiennent tous à garder l'anonymat. Parce que des propriétaires de taxi qui opèrent illégalement dans le village se montrent belli- queux envers ceux dûment enregistrés pour y opérer. «Certains n'hésitent pas à nous agresser verbalement et même physiquement.»

