communiqué de presse

Amnesty International, l'Institut pour les droits humains et le développement en Afrique (IHRDA), la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), et TrustAfrica organisent une consultation régionale sur le Protocole de Malabo le 2 Mai 2017 à partir de 8.30 à l'hôtel Novotel de Dakar (Sénégal).

Le Protocole de Malabo, qui étend les compétences de la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme (CAJDH) afin qu'elle couvre les crimes relevant du droit international et les crimes transnationaux, a été adopté en juin 2014 par la Conférence de l'Union africaine réunie à Malabo (Guinée équatoriale).

Même si la future Cour africaine pourrait jouer un rôle extrêmement positif dans le contexte africain, il y a plusieurs préoccupations dont la plus importante est certainement le fait que le Protocole octroie l'immunité relativement à la compétence de la CAJDH, pour non seulement tous les chefs d'État et de gouvernement mais aussi pour une catégorie de hauts représentants de l'État dont la définition reste vague.

Cette consultation de deux jours va également aborder les discussions en cours sur la relation entre la CPI et l'Union Africaine, ainsi que les mécanismes régionaux. Elle réunira aux côtés d'Amnesty International, l'IHRDA, la RADDHO et TrustAfrica, les principales organisations de la société civile, des associations professionnelles, des représentants de gouvernements africains, et des universitaires.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par Monsieur Sidiki Kabba, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Sénégal.

Tous les médias nationaux, régionaux et internationaux sont invités à la couverture médiatique de la cérémonie d'ouverture.



Date : Mardi 2 Mai 2017



Lieu : Hotel NOVOTEL, DAKAR



Heure : 08h.30

Répondre à : sadibou.marong@amnesty.org ;

Pour plus d'information veuillez contacter le bureau de presse d'Amnesty International en Afrique occidentale et centrale, Dakar, Sénégal +221 77 658 62 27, Email : sadibou.marong@amnesty.org

