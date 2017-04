Ile Maurice: Accusés de corruption - Deux policiers acquittés

L'affaire remonte au 19 avril 2013. Affectés au poste de police de Rose-Hill, Ramesh Lowtun et Dooshyant Sawuck étaient au Plaza lorsqu'ils ont surpris Louis Steve Appou dans une position compromettante avec une femme. Pour acheter le silence des constables et pour qu'ils n'aillent pas de l'avant avec cette affaire, l'homme leur aurait remis Rs 2 000. Ce qu'ils auraient accepté. Sauf que Louis Steve Appou les a dénoncés le lendemain.

Dans son jugement, le magistrat mentionne deux raisons principales pour expliquer cette décision. Il y a d'abord les divergences dans les charges logées contre les deux accusés. En effet, l'enquête de la police fait état de public official using his office for gratification, en impliquant les deux accusés ainsi que leur collègue, qui était à bord de leur véhicule au moment des faits. Toutefois, en cour, l'accusation fait mention de gratification pour les deux et de pot-de-vin pour le constable Lowtun. Ce qui, selon le magistrat, démontre que la poursuite a fauté dans sa tâche.

Ouf de soulagement pour Ramesh Lowtun et Dooshyant Sawuck. Accusés d'avoir obtenu un pot-de-vin de Rs 2 000 afin de ne pas rapporter un cas de rogue and vagabond, les deux policiers ont été acquittés par le magistrat Azam Neerooa, jeudi 27 avril, en cour intermédiaire. Ils veulent maintenant réintégrer leurs postes, ayant été suspendus depuis 2015.

