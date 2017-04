Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Les orientations de Bédié au nouveau secrétariat exécutif

Avant lui, le Pr Maurice Kakou Guikahué, premier responsable du secrétariat exécutif, a traduit au président de leur parti sa reconnaissance pour avoir reconduit certains d'entre eux et promu d'autres personnalités. Il a salué son "courage politique", sa "vision d'une Côte d'Ivoire en paix", son "sens de la mesure et de la démocratie". Il a également pris l'engagement de mobiliser "tous les militants" pour l'application "effective" de l'appel de Daoukro.

Le président de ce parti a instruit son "gouvernement" aux fins de prendre "l'entière responsabilité" du fonctionnement, de la promotion et du succès du "militant actif" du Pdci-Rda qui va défendre leurs couleurs à la présidentielle de 2020. Henri Konan Bédié a, en outre, demandé à ses lieutenants de faire diligence pour renouveler les comités de base, les sections, les délégations, les jeunesses rurales du Pdci là où ce n'est pas encore fait. Aussi a-t-il a recommandé la cohésion et la mutualisation des efforts de tous.

