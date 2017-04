Cote d'Ivoire: Bédié aux députés du Pdci - "Soyez jaloux de votre droit d'amendement"

C'est pourquoi ils ont souhaité d'autres séminaires du genre "tant nos domaines de compétences sont multiples et variés". Ils ont surtout traduit "toute la fidélité" du groupe parlementaire Pdci-Rda à sa "vision pour les batailles futures." "En bon soldats disciplinés, nous restons au service de la nation et sommes à vos ordres", a-t-il assuré.

Les élus du parti de l'éléphant ont également exprimé leur gratitude à l'ancien Président de la République (1993-1999) pour leur avoir permis d'effectuer les journées de renforcement des capacités du groupe, du 20 au 21 avril autour du thème: « Organisation du travail parlementaire ». Un renforcement des capacités qui, disent-ils, leur a permis de se familiariser et de s'imprégner des "procédures et arcanes du rouage législatif".

Mais pour qu'ils ne perdent pas le sens de leur élection et l'alliance qui lie leur parti aux autres partis membres du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le président du Pdci-Rda leur a recommandé de s'inscrire dans la droite ligne de "nos engagements" et du "programme commun de gouvernement" qui a fait élire et réélire le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, à la magistrature suprême.

