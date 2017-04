Angola: La sortie de la crise doit se faire avec l'innovation

Luanda — Le ministre angolais de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa, a souligné jeudi, à Luanda, la nécessité d'investir davantage dans l'innovation, la formation et l'adaptation aux nouvelles technologies pour sortir de la crise économique.

Selon le ministre, qui intervenait sur "la gestion et l'administration dans le contexte actuel", la crise est un moment d'opportunité et doit être profitée pour promouvoir l'esprit d'entreprise, des petites et moyennes entreprises et les grands groupes angolais qui peuvent être le pivot du pays.

Le gouvernant qui intervenait au séminaire international de formation et de recyclage sur la "Gestion et l'administration stratégique en temps de crise - penser hors de la caisse (expérience d'Israël), organisé par l'Association des gestionnaires et administrateurs d'Angola (AGA) destinés aux membres du MPLA de Luanda, a souligné qu'un bon administrateur devait savoir utiliser d'autres techniques modernes de gestion.

D'autre part, Bornito de Sousa estime qu'il ne suffit pas de construire des écoles, des hôpitaux, mais aussi assurer sa bonne gestion pour maintenir la durabilité économique et financière.