Congo-Brazzaville: Tourisme - Vers la tenue des assises nationales

Les participants au séminaire d'appropriation de la stratégie nationale de développement durable du tourisme au Congo, tenu à Kintélé du 24 au 26 avril, ont décidé d'organiser des assises nationales de ce secteur à Brazzaville en juillet 2017.

Au cours de ce forum, auquel seront invités plusieurs autres pays africains il sera, entre autres, question d'ériger des stands d'exposition reflétant les spécificités touristiques de chaque département.

Le séminaire de Kintélé, organisé par le ministère du tourisme et des loisirs avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), avait pour objectif de sensibiliser l'ensemble du personnel sur la vision du secteur et sur le document de stratégie afin de stimuler une cohésion des équipes pour une croissance et un développement durable du tourisme. Il a connu la participation des cadres et agents de l'administration centrale de ce ministère, les directeurs départementaux et leurs proches collaborateurs.

Parmi les thèmes abordés il y a eu : statuts et offres actuelles du tourisme ; rapport du diagnostic sur les thématiques fondamentales de la stratégie nationale ; choix et orientations stratégiques ; fondements sectoriels ; principaux axes touristiques.

Dans sa communication l'expert Remy Poliwa a proposé trois grandes zones du développement touristique, à savoir ; la zone nord ; Brazzaville et ses environs ainsi que les dix axes retenus et ses vingt-cinq piliers.

Parlant des fiches d'actions et de leurs programmations, notamment pour une meilleure appropriation de la stratégie, Rémy Poliwa, a demandé aux différentes directions départementales de faire une contribution présentant les faiblesses, les opportunités et menaces de la situation touristique spécifique de chaque département.

Au nombre des recommandations, il y a eu celles sur le renforcement des capacités des agents du ministère ; l'accélération la promotion et l'installation de guichet unique en vue d'éviter les tracasseries administratives dans la création des entreprises touristiques ; le renforcement de la collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local ; réglementer le métier de guide touristique et programme de formation adaptée ; élaborer les textes législatifs visant la protection des zones à vocation touristique.

Clôturant l'atelier, la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan Nonault a précisé que ce séminaire ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais doit être plutôt perçu comme le début d'une ère nouvelle ; celle de la mise en œuvre d'un outil précieux mis à la disposition des cadres de ce département, en vue de réaliser le développement du secteur du tourisme au Congo. Elle leur a demandé d'intérioriser les connaissances qui leurs ont été données de manière à les appliquer, à les faire appliquer ou à veiller à leur application le moment venu.

« La mise en route du schéma directeur de développement durable du tourisme et sa réussite doivent être les actions majeures devant sous-tendre l'activité du département. C'est à cette mesure que les animateurs des différents services seront jugés ainsi que par leur capacité managériale à faire aboutir ce projet. Je ne ferai pas de concession à ce sujet... Vos capacités à vous adapter aux nouvelles exigences liées à la mise en application de nouveaux comportements, lesquels doivent rompre avec les habitudes du passé faites de léthargie, de laxisme et de favoritisme en tout genre, seront évaluées avec vigilance », a déclaré la ministre.

Elle a remercié les différents partenaires notamment le Pnud et l'OMT pour leur accompagnement et leur assistance dans l'élaboration de la politique, de la stratégie et du schéma directeur du tourisme congolais...