Angola: Afrobasket 2017 - Le pays aussi dit non !

Et pourtant, l'institution continentale annonçait à l'issue de son congrès à Bamako la semaine dernière avoir choisi l'Angola devant l'Egypte et la Tunisie.

« Nous avons reçu la proposition et on disposait de 10 jours pour la répondre, vu qu'on devait la présenter à l'État, mais en tenant compte de la nécessité de combler le vide sur son site officiel, et avec un certain optimisme, la FIBA Afrique mis l'information sur la page sans la confirmation de l'Angola« , a indiqué Nelson Sardinha, secrétaire général de la Fédération Angolaise de Basketball (FAB) dans des propos relayés par Allafrica. Ce dernier avance également des raisons d'organisation des élections générales dans le pays en août.

