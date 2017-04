Tunisie: Aymen Abdennour - Le FC Valence fixe le prix de départ du Tunisien

Kaolack : L'équipe allemande d'Embrace The World Cycling a remis ça hier en remportant la 5e étape… Plus »

Avec la volonté clairement affichée des dirigeants de Valence de se séparer d'Aymen Abdennour, plusieurs clubs se sont mis sur les rangs pour s'attacher les services du tunisien l'été prochain. L'Olympique de Marseille, qui s'est déjà intéressé au tunisien l'hiver dernier, aurait réitéré son intention de le placer dans sa nouvelle équipe pour la saison prochaine. Il y a également le club d'Everton, qui avait déjà contacté Valence concernant Aymen Abdennour, mais la transaction avait échoué à la dernière minute à cause du volet financier. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les dirigeants de Valence sont conscients qu'ils ne peuvent pas vendre Abdennour à la somme avec laquelle ils l'ont acheté de Monaco.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.