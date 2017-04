Cote d'Ivoire: Saint Etienne - Christophe Galtier encense Jonathan Bamba

«Il a franchi un palier. Il n'est plus le jeune remplaçant qui rentrait pour compenser les absences. Il est en train de gravir les échelons, de gagner des galons. À Angers, sur ce que je vois, il travaille défensivement dans son couloir. Dans cette équipe, si vous ne le faites pas, vous ne jouez pas. Chez nous, il savait le faire. C'est loin d'être un fainéant, c'est aussi un bon partenaire car il travaille pour l'équipe. Les attaquants doivent avoir des statistiques sur les passes décisives et les buts. Il a gagné en maturité, en constance. Je trouve qu'il a aussi gagné sur un plan athlétique, il est plus solide dans son jeu», a-t-il affirmé au cours d'une interview accordée au Progrès.

Jonathan Bamba n'est pas le joueur le plus connu au sein du paysage de la Ligue 1, cependant il semble avoir la confiance de son coach, Christophe Galtier qui voit en lui l'avenir du club. Barré par Romain Hamouma, Henri Saivet et Kevin Monnet-Paquet dans le secteur offensif de l'ASSE, le jeune joueur d'origine ivoirienne a été envoyé en prêt au SCO d'Angers pour aller chercher du temps de jeu. Un prêt plutôt concluant pour le milieu offensif de 21 ans. Car ses performances sous les couleurs d'Angers ne seraient pas passées inaperçues du côté du Forez. Christophe Galtier semble conquis par les prestations de Jonathan Bamba. Pour Le Progrès, l'entraineur de l'ASSE explique :

