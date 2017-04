Burkina Faso: Les deux fonctionnaires burkinabés enlevées ont été retrouvés

En janvier 2015, un couple australien, le Dr Keneth Elliot et son épouse Jocelyn, avaient été enlevés à Djibo, localité située à la frontière avec le Mali et le Niger lors d'une action apparemment coordonnée avec l'attentat de Ouagadougou (30 morts).

"Des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité et des contacts pris avec les pays voisins pour retrouver les deux compatriotes enlevés", a-t-ilsouligné.

L'attaque, survenue le "27 avril aux environs de 10h" (locale et TU), est l'oeuvre de "deux individus armés sur une moto (qui) ont attaqué une équipe" composée de quatre personnes de la direction régionale du ministère de l'eau et de l'assainissement, selon le texte.

Des "assaillants ont pris en otage deux personnes" dans la localité d'Ina-Bao, un agent de la direction de l'eau et de l'assainissement et le représentant de cette direction auprès de la mairie de Tin-Akoff, selon un communiqué signé du ministre Simon Compaoré.

"Le Gouvernement invite les populations à vaquer à leurs occupations tout en observant, la grande vigilance et en collaborant avec les forces de sécurité, seul gage pour un Burkina Faso paisible et sûr", précise ce texte.

